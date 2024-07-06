1984 год: запуск Тобольского нефтехимкомбинат и открытие "Геолога" в Тюмени

Аппаратчица Г. Гумерова и старший аппаратчик В.И. Яковлев Тобольского нефтехимического комбината. 1980-е годы | Фото: из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника Аппаратчица Г. Гумерова и старший аппаратчик В.И. Яковлев Тобольского нефтехимического комбината. 1980-е годы | Фото: из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника

Знаковые события в области промышленности и образования произошли в Тобольске и Тюмени в 1984 году. В Тобольске началась эксплуатация предприятия, получившего статус градообразующего, а в Тюмени открылся крупный дворец культуры и техники.

В 1984 году на Тобольском нефтехимическом комбинате состоялся запуск центральной газофракционирующей установки. Считается, что именно нефтехимия вдохнула в город новую жизнь. За время строительства нефтехимического комбината, начиная с 1974 года, население Тобольска увеличилось почти вдвое — до 88 тыс. человек.

В 2024 году тобольская нефтехимия отметила полувековой юбилей. Сегодня на ЗапСибНефтехиме в Тобольске производят 51 % всех объемов полиэтилена и 54 % полипропилена в России. На предприятии выпускают более 67 марок полиэтилена, более 25 марок полипропилена. Среди них — марки, которых в стране раньше не было.

Тобольские полимеры используют в Томске на производстве пищевой упаковки, в Твери — на геотекстиле, в Самаре — для выпуска компаундов для автопрома, в Алтайском крае — для изготовления мешков для сельхозпродукции. Продукцию ЗапСибНефтехима активно экспортируют в страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и Африки.

А в Тюмени в 1984 году состоялось открытие Дома техники и культуры "Геолог", выстроенного на пересечении улиц Республики и Мельникайте. Инициировал и курировал его строительство начальник Главного тюменского производственного геологического управления Фарман Салманов.

По воспоминаниям одного из руководителей ДК "Геолог" Галины Чернявской, на первом этаже "Геолога" впервые в Тюмени был обустроен стильный зимний сад, где струился ручеек, красовались огромные кристаллы горного хрусталя и поражали воображение массивные керамические изделия. На втором этаже была установлена люстра "Северное сияние", которую Салманов привез с ВДНХ, стены украсили гобелены с вкраплениями минералов и горных пород, встречающихся на территории области. Прямо на паркете второго этажа расположилась композиция из природных материалов "Времена года". Все это были авторские работы. Необычным объектом для Тюмени стал и зеркальный зал, стены и потолок которого отражали посетителей. Коллектив начал работу уже в 1983 года на базе красных уголков предприятий и в детских учреждениях.

В учреждении работало 13 народных университетов, проходили лекции. Здесь размещались 26 любительских объединений и клубов по интересам, в том числе молодежный клуб трезвости "Разум". В "Геологе" находились ансамбль "Раздолье" и ансамбль танца "Зори Тюмени".

Отдельно стоит рассказать об организованном в Доме культуры и техники музее, занимавшем четыре этажа. На первом этаже можно было ознакомиться с картой минеральных богатств Тюменской области: зеленые участки собрали из малахита, водные пространства — из лазурита, также были использованы разноцветный мрамор и минералы. О начальном периоде освоения Тюменского Севера — с 1930-х до конца 1960-х годов — можно было узнать на втором этаже , изучив натурные экспонаты, фотоснимки и другие материалы. На третьем этаже были представлены фотографии известных ученых, геологов, работников северных месторождений, а на четвертом — выставка экспонатов быта и культуры коренных народов Тюменского Севера ханты, манси, ненцев.

Афиша Музея геологии, нефти и газа. 1987 год | Фото: из фондов Музейного комплекса имени И.Я. Словцова Афиша Музея геологии, нефти и газа. 1987 год | Фото: из фондов Музейного комплекса имени И.Я. Словцова

В 2001 году Дворец культуры и техники переименовали в областной Дворец молодежи "Геолог", в 2005 году его реорганизовали, он стал частью Дворца творчества и спорта "Пионер".

В 2006 здание "Геолога" закрыли на реконструкцию, оно приобрело более современный облик. В 2008 году здесь открылся и по сей день базируется Тюменский технопарк.

Влада Нерадовская