В Тюменском районе в июле отметят Сабантуй

| Фото: администрация Тюменского района | Фото: администрация Тюменского района

Национальный праздник "Сабантуй" развернется в д. Тураева 6 июля. В программу вошло множество соревнований и конкурсов, сообщает администрация Тюменского района.

Участниками события станут восемь делегаций муниципальных образований: п. Андреевский, п. Боровский, Ембаевского, Каскаринского, Муллашинского, Салаирского, Червишевского и Чикчинского муниципального округа.

Они посоревнуются в конных верховых скачках, армрестлингу, перетягиванию каната, гиревому спорту, конкурсе чтецов. Также состоятся соревнования по национальной борьбе корэш, кулинарный поединок и семейный квест.

Будут работать и интерактивные площадки: национальные игры, музейный и книжный павильоны, семейные старты, творческие мастер-классы. Кроме того, будут работать игровые зоны и аттракционы, зона торговли и питания, выставка-продажа изделий мастеров-умельцев.

Гостей ждут с 11 до 15 часов на берегу озера Старица, вход с ул. Аширбекова.

Возрастное ограничение: 0+.