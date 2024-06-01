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В Тюменской области выявили незаконную рубку 72 сосен

Общество, 18:41 26 июня 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Незаконную рубку 72 сосен выявил во время патрулирования лесничий Исетского лесничества Марк Никулин. Объём заготовленной древесины составил почти 211 кубометров, сообщает департамент лесного комплекса Тюменской области.

Причиненный лесам ущерб превысил 5,7 млн рублей. Такой ущерб признается особо крупным и влечёт уголовную ответственность по ст. 260 УК РФ. Виновнику грозит штраф до 3 млн рублей либо принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы до 7 лет.

Кроме того, нарушителю придётся добровольно или принудительно возместить государству сумму причиненного ущерба.

Акт о лесонарушении с материалами передан в межрайонный отдел департамента лесного комплекса региона для принятия мер.​

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# черный лесоруб

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