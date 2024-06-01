  • 26 июня 202426.06.2024среда
  • USD87,2770
    EUR93,7347
  • В Тюмени 17..19 С 1 м/с ветер юго-западный

Более 5 млн 622 тыс. рублей выиграли тюменцы конкурсе "Росмолодежь.Гранты"

Общество, 19:42 26 июня 2024

пресс-служба мультицентра «Моя территория» (архив) | Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» (архив)

5 млн 622 тыс. 768 рублей выиграли тюменцы по итогам первого сезона конкурса "Росмолодежь.Гранты". Победителями стали 10 проектов, сообщает Федеральное агентство по делам молодёжи.

Самый большой грант выиграла Елизавета Маганева на реализацию проекта "Театральная лаборатория "Рампа". Сумма составила 910 тыс. 200 рублей.

Всего победителями конкурса стали 1 тыс. 310 инициатив в 18 номинациях. Участие в конкурсе приняли представители всех 89 российских субъектов. Наибольшее количество заявок оценено в номинациях #вдохновляй (1 тыс. 465 заявок), #будь_здоров (1 тыс. 97 заявок), #создавай_возможности (904 заявки).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# гранты , Росмолодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:43 26.06.2024Владимир Якушев стал наставником для финалиста программы "Время героев"
19:55 26.06.2024До 500 тыс. рублей на реализацию проектов могут выиграть участники форума "Утро"
19:47 26.06.2024Тюменская область представит инвестиционный потенциал на форуме регионов Беларуси и России
19:42 26.06.2024Более 5 млн 622 тыс. рублей выиграли тюменцы конкурсе "Росмолодежь.Гранты"