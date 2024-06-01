Более 5 млн 622 тыс. рублей выиграли тюменцы конкурсе "Росмолодежь.Гранты"
Общество, 19:42 26 июня 2024
| Фото: пресс-служба мультицентра «Моя территория» (архив)
5 млн 622 тыс. 768 рублей выиграли тюменцы по итогам первого сезона конкурса "Росмолодежь.Гранты". Победителями стали 10 проектов, сообщает Федеральное агентство по делам молодёжи.
Самый большой грант выиграла Елизавета Маганева на реализацию проекта "Театральная лаборатория "Рампа". Сумма составила 910 тыс. 200 рублей.
Всего победителями конкурса стали 1 тыс. 310 инициатив в 18 номинациях. Участие в конкурсе приняли представители всех 89 российских субъектов. Наибольшее количество заявок оценено в номинациях #вдохновляй (1 тыс. 465 заявок), #будь_здоров (1 тыс. 97 заявок), #создавай_возможности (904 заявки).