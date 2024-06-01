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Тюменская область представит инвестиционный потенциал на форуме регионов Беларуси и России

Общество, 19:47 26 июня 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменская делегация принимает участие в XI Форуме регионов Беларуси и России. Ключевая тема для обсуждений — роль межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики Союзного государства, сообщает информационный центр правительства региона.

В работе форума принимают участие представители 60 регионов России, в том числе Тюменской области: генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов и заменерального директора по стратегическому развитию компании "Союзгазтехнология" Дмитрий Галиос.

Они представят инвестиционный потенциал региона на совместной площадке торгово-промышленных палат России и Республики Беларусь.

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# инвестиции , Николай Пуртов , Тюменская область

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