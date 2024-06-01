Владимир Якушев стал наставником для финалиста программы "Время героев"

| Фото: uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Врио секретаря Генсовета "Единой России", полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев стал наставником финалиста проекта "Время героев". Он встретился с командиром войсковой части, подполковником Александром Загайновым в Центральном исполкоме партии, сообщает пресс-служба полпредства.

"То, что сделали и продолжают делать наши бойцы на передовой, для России - бесценно. Инициатива президента дать участникам спецоперации возможности строить карьеру в органах власти своевременна и справедлива. Вы прошли серьезный отбор и стали одним из 83 лидеров конкурса. Для меня большая ответственность и честь быть вашим наставником", - сказал врио секретаря Генсовета партии.

Он напомнил, что "Единая Россия" одной из первых откликнулась на призыв президента вовлекать участников спецоперации в общественно-политическую жизнь. В партийном предварительном голосовании приняли участие 210 бойцов. Каждый из них получил куратора и возможность участвовать в процедуре на специальных условиях.

| Фото: uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

"По итогам предварительного голосования 95 бойцов СВО стали победителями. Они поучаствуют в сентябрьских выборах в регионах от "Единой России". И у нас с вами впереди большая совместная работа. Успехи в воинской службе предстоит дополнить знаниями о специфике службы гражданской. Всю необходимую поддержку обеспечим", - сказал Владимир Якушев.

Александр Загайнов пройдет стажировку в Екатеринбурге. По его словам, он будет знакомиться с работой органов власти всех уровней от муниципального. "Это поможет получить необходимый опыт для дальнейшей госслужбы. Своей целью ставлю развитие региона, в котором буду работать, и укрепление России в целом. Чтобы моя страна всегда оставалась местом, в котором хочется жить и развиваться", - сказал финалист программы.

| Фото: uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Программа "Время героев" реализуется по поручению президента Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления "Сенеж". Всего было подано свыше 44 тысяч заявок. Кандидаты прошли несколько этапов отбора, в которых учитывались личные заслуги, мужество и проявленный героизм, управленческий опыт и управленческий потенциал.