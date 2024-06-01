Блочно-модульную котельную подключают к сетям тюменские специалисты в школе Краснодона

| Фото: администрация Краснодонского муниципального округа | Фото: администрация Краснодонского муниципального округа

Блочно-модульную котельную подключают к сетям тюменские специалисты в школе № 1 Краснодона. Произвели ее на предприятии "Никос", которое расположено в поселке Богандинском Тюменского района, сообщает администрация Краснодонского муниципального округа.

"Котельная в заводской готовности, можно подключать подводящие сети, брать разрешение на пуск газа и начинать пусконаладочные работы", — рассказал представитель подрядной организации Алексей Курочкин.

Установка газовой котельной — это часть работ на территории первой школы.

Напомним, что установка котельных в общеобразовательных учреждениях проходят в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской областью и администрацией Краснодонского муниципального округа.