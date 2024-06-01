Тюменским родителям напоминают о безопасности детей дома

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

О безопасности детей, которые остаются одни дома, напоминают тюменским родителям сотрудники МЧС. Специалисты отмечают, что детская безопасность в летний период — важная тема, требующего особого внимания.

"Лето - это не только радость каникул, загорание, купание, но и высокие риски для детей. Это связано с множеством факторов. Летом дети едут отдыхать в деревню к бабушкам, дедушкам, в загородные лагеря, остаются дома одни, гуляют по лесу, купаются. Все это несет различные угрозы. Большую часть времени дети находятся на улице, что увеличивает риски", — сказала начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы "Тюменский" ГУ МЧС России по Тюменской области майор внутренней службы Оксана Жеребцова.

По ее словам, с начала 2024 года в Тюменской области произошло 1 тыс. 24 техногенных пожара. 57 человек погибли, двое из них — дети. Еще 63 человека получили травмы, в том числе один ребенок.

По ее словам, чаще всего гибель детей на пожаре была связана с тем, что они оставались одни. В России нет четко установленного возраста, достигнув которого, дети могут оставаться дома без взрослых. Согласно федеральному закону "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", родители обязаны заботиться о своих детях и не допускать ситуации, которые могут угрожать их жизни и здоровью. Если говорить о пожарной безопасности, то важно, чтобы ребенок умел пользоваться первичными средствами пожаротушения, знал, как действовать в случае возникновения пожара, мог вызвать экстренные службы по телефону.

"Дети должны понимать опасность игры с огнем. Нужно, чтобы ребенок достиг определенной ответственности и самостоятельности, прежде чем оставлять его дома. Примерный возраст — это девять-десять лет, но все зависит от индивидуальных способностей ребенка", — добавила Оксана Жеребцова.

Отметим, сотрудники МЧС регулярно проводят профилактические занятия для подрастающего поколения. Начальник нормативно-технического отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Тюмени ГУ МЧС России Евгений Гаврилович подчеркнул, что профилактика проводится не только в летний период, она идет круглогодично.

"На протяжении всего года ведем массированную работу, задействуем волонтеров, добровольцев, представителей администрации Тюмени. Мы ходим по домам, распространяем памятки и агитационный материал, проводим беседы. Дополнительно мы также сотрудничаем со школами, детскими садами, где участвуем в классных часах, на которых распространяем ролики либо агитацию. Мы не можем остановить профилактическую работу ни на минуту. В рамках летней оздоровительной компании проводятся внепланово-выездные проверки. Пристально смотрим, как обстоят дела с безопасностью детей", — поделился Евгений Гаврилович.

Инна Пахомова