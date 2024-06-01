На новом корпусе ТюмГУ установят 42 колонны с декоративными элементами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

42 колонны с декоративными элементами появятся на внешнем фасаде здания нового корпуса ТюмГУ по ул. Республики, 9 в Тюмени. Монтаж идет на стенах со стороны улиц Семакова и Тургенева.

Мастер строительно-монтажных работ АО "Мостострой-11" Сергей Левый рассказал, что постепенно полуколонны дополняются карнизами. Всего по 10 элементов содержится в одной колонне. При этом вес одного – 115 кг.

"Процесс трудоемкий – поднимать, перевозить. Они неподъемные, большие, делаем лебедки. Элементы крепятся на металлоконструкции. Каркас, подсистемы из профильной трубы, насадки – это все готовые изделия и монтировались на кронштейны фасада. После чего все это заделывается специальной ватой. Далее просто монтируется на крепление, на анкера, шпильки. Ремонтной смесью закрываются все отверстия, и все подкрашивается. В целом будет красиво", - заверил мастер.

После того, как рабочие смонтируют колонны, уберут строительные леса, горожане увидят здание, напоминающее Зимний дворец Санкт-Петербурга.

Внутренняя отделка помещений походит к финалу. На 90 % выполнена укладка плит керамогранита по санузлам и коридорам. В первую очередь подрядчики сделали "узкие" места: кухня, актовый зал и его холлы. Их уже отмывают работники клининговой компании.

"Работа выстроена сверху вниз. На пятом этаже самая высокая степень готовности, далее четвертый и так далее. Сейчас мы завершаем предчистовой этап и выходим на финиш: чистовая отделка потолков и стен, укладка линолеума и кварцвиниловой плитки по коворкингам. После начнется монтаж оконечных устройств, оборудования, светильников, потолочных панелей, санфаянса", - пояснил начальник участка филиала строительного управления АО "Мостострой-11" Олег Терехов.

Новые этапы работ добавляют численности работников. На объекте трудятся 500 человек – только рабочие. Помогает оперативно организовать работу каждого интернет-платформа MStory компании "Мостострой-11".

С начала июня идет благоустройство прилегающей территории. Во внутреннем дворе укладывают брусчатку. Затем начнется расчистка и озеленение по кругу здания.

Основные объемы работ подрядная организация завершит до конца августа, пусконаладочные работы займут весь сентябрь. Официальное открытие нового корпуса ТюмГУ намечено на начало октября.

Анжела Лебедева