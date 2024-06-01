Зачем ВТБ переводит офисы на работу по субботам?

| Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО) | Фото: пресс-служба Банка ВТБ (ПАО)

Банк ВТБ переводит офисную сеть на обслуживание клиентов по субботам. В Тюменской области так уже работают девять офисов из 28: в Тюмени, Ишиме и Тобольске. Общее количество отделений, в которых физические лица смогут решить свои финансовые вопросы в выходной день, сегодня превышает треть от всей сети банка – 566 точек.

Помимо этого, ВТБ увеличил количество отделений в стране, работающих полностью без выходных. Сегодня 32 дежурных точки обслуживают клиентов в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Сочи, Кемерово и Новокузнецке. В дальнейшем эта практика будет распространятся на все крупные города.

"Одна из основных целей развития ВТБ до 2026 года – повышение доступности финансовых продуктов для клиентов. За три года мы планируем удвоить доступность услуг ВТБ и довести потенциальный охват до 100 миллионов человек. В связи с активным ритмом жизни многие люди не успевают посещать отделения в будние дни, поэтому мы решили не ограничиваться стандартным рабочим графиком. К концу года около половины всех офисов ВТБ будут работать по выходным, обеспечивая доступность услуг для большего числа клиентов", – прокомментировал член правления Руслан Еременко.

Ранее стало известно, что ВТБ откроет новые отделения в Луганске и планирует начать обслуживание клиентов в Мариуполе и Донецке. Для повышения доступности банковского обслуживания ВТБ будет открывать офисы не только в крупных городах, но и в населенных пунктах с численностью от 50 тыс. человек.