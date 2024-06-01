В Тюмени производитель асфальтобетона разработал проект санитарно-защитной зоны
Общество, 18:09 27 июня 2024
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Проект санитарно-защитной зоны разработал производитель асфальтобетона в Тюмени. Такая зона по функциональному назначению является защитным барьером, который обеспечивает безопасность населения, сообщает прокуратура Тюменской области.
Отсутствие проекта и принятых мер выявили сотрудники тюменской межрайонной природоохранной прокуратуры. Разработать необходимые документы предприятие обязал суд.
"Решение суда исполнено. Проект санитарно-защитной зоны разработан, получено заключение о его соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям", - уточнили в областной прокуратуре.