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Тюменские огнеборцы стали лучшими в оказании медпомощи

Общество, 18:59 27 июня 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области

Сборная Тюменской области стала лучшей в прохождении этапа по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим на соревнованиях "Лучшее звено газодымозащитной службы" среди Главных управлений МЧС России Уральского федерального округа в Екатеринбурге. В соревнованиях принимали участие семь сильнейших команд, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Лучшие газодымозащитники УФО соревновались в знании теории и оказании первой помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, проходили полосу препятствий, имитирующую наиболее сложные условия, с которыми сталкиваются огнеборцы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также в прохождении лабиринта и этапа "Высота", где искали "пострадавших" и спасали их из опасной зоны.

По итогам трех дней соревнований победу одержали представители Челябинской области, на втором месте команда ЯНАО, на третьем огнеборцы из Курганской области. Тюменцы - четвертые.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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