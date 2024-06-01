Тюменские огнеборцы стали лучшими в оказании медпомощи

ГУ МЧС России по Тюменской области ГУ МЧС России по Тюменской области

Сборная Тюменской области стала лучшей в прохождении этапа по оказанию медицинской и психологической помощи пострадавшим на соревнованиях "Лучшее звено газодымозащитной службы" среди Главных управлений МЧС России Уральского федерального округа в Екатеринбурге. В соревнованиях принимали участие семь сильнейших команд, сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.

Лучшие газодымозащитники УФО соревновались в знании теории и оказании первой помощи пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, проходили полосу препятствий, имитирующую наиболее сложные условия, с которыми сталкиваются огнеборцы при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, а также в прохождении лабиринта и этапа "Высота", где искали "пострадавших" и спасали их из опасной зоны.

По итогам трех дней соревнований победу одержали представители Челябинской области, на втором месте команда ЯНАО, на третьем огнеборцы из Курганской области. Тюменцы - четвертые.