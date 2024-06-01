Более 700 единиц оружия изъято у жителей Тюменской области в 2024 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Свыше 700 единиц оружия изъято у жителей Тюменской области в 2024 году за различные нарушения, к административной ответственности привлечены почти 400 владельцев оружия.

Об этом сообщил начальник отдела лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии Сергей Кузнецов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" 28 июня.

По словам Сергея Кузнецова основные нарушения - это несвоевременная подача заявления на продление разрешения (позднее, чем за месяц), а также несвоевременная замена разрешений при смене регистрации по месту жительства владельца. Также жителями региона добровольно сдано на утилизацию более 250 единиц оружия.

В настоящее время в Тюменской области насчитывается свыше 47 тыс. владельцев оружия, в их пользовании находится более 92 тыс. единиц. В 2024 году проведено более 5 тыс. проверок, около 400 человек привлечены к административной ответственности.

"Сотрудники отдела заблаговременно по телефону оповещают граждан об окончании срока разрешения на хранение и ношение. Тем, кому не удалось дозвониться, отправляется SMS оповещение, а также уведомление на адрес электронной почты", - добавил Сергей Кузнецов.

Он также отметил, что статистика последних лет показывает возросший уровень ответственности владельцев оружия в Тюменской области.

Напомним, что отдел лицензионно-разрешительной работы расположен в Тюмени по адресу ул. Мельникайте, 48, приёмные дни - вторник, четверг и суббота. Предварительная запись на приём по обороту гражданского оружия осуществляется по телефону 8 (925) 109-80-10.

"В ближайшее время отделение будет передислоцировано в здание с более комфортными для граждан условиями в микрорайоне Антипино по адресу Беловежская, 29. При этом номера телефонов останутся прежними", - добавил представитель Росгвардии.

Жители пос. Нижняя Тавда и Нижнетавдинского района имеют возможность получить государственные услуги по вопросам оборота гражданского оружия непосредственно по месту жительства каждую среду по адресу ул. Калинина, 38.

Николай Ступников