100 ветеранам СВО помогут в Тюменской области найти работу и переобучиться

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

100 ветеранам специальной военной операции помогут в Тюменской области найти работу и переобучиться. В данный момент они восстанавливают свое здоровье или проходят реабилитацию. После чего им предложат варианты трудоустройства или повышения квалификации.

Об этом рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" в Тюменской области Динара Поштаренко на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тюмени 28 июня.

"Это наш план на ближайшее будущее. На сегодняшний день находятся в поиске работы около 100 человек. Среди них те, кто пока еще не изъявили желания искать работу из-за того, что восстанавливают здоровье и проходят реабилитацию. Нам нужно будет подобрать им необходимое повышение квалификации либо переобучение через вузы. Многие работодатели сегодня предлагают специальности и сами готовы обучать этих ребят", - уточнила руководитель.

Она подчеркнула, что защитники Отечества и их семьи должны находиться в зоне постоянного внимания, должны быть окружены заботой и почетом. Одна из целей возвращения бойцов и их семей к мирной жизни – это их социальная адаптация, которая включает в себя вопросы обучения, переобучения, повышения квалификации, и, конечно же, поиска работы и новой профессии.

"Это им помогает быстрее привыкнуть к мирной жизни. Мы сегодня активно взаимодействуем с центрами занятости населения, крупными работодателями по всей стране и Тюменской области, в том числе и с высшими учебными заведениями, чтобы ребятам дать возможность реализовать себя, найти себе работу по душе", - подчеркнула Динара Поштаренко.

Отметим, 300 работодателей представляют 5,5 тыс. вакансий на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тюменской области 28 июня. Мероприятие проходит на 24 площадках региона до 15 часов. В Тюмени она работает на площадке СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60), в Тобольске - ТРЦ "Жемчужина Сибири" (мкр-н 7, стр. 30), в Ишиме, концертный зал им. 30-летия ВЛКСМ (ул. К.Маркса, 1).

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Оксана Корнеенкова