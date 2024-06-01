Более 5,5 тысяч вакансий представлено на ярмарке трудоустройства в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 5,5 тысяч вакансий представили на Всероссийской ярмарке трудоустройства в Тюменской области 28 июня. Она проходит на 24 площадках. Самые крупные – Тюмень, Тобольск и Ишим. Более 300 предприятий стали ее участниками.

"Федеральный этап проходит во всех регионах страны. Более одной тысячи площадок задействованы, в том числе в Тюменской области – 24. Масштаб больше, чем в прошлом году: проводя ярмарку в апреле, мы отметили, что в региональном этапе приняло участие больше работодателей и посетителей", - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Вторая особенность в том, что мероприятие направлено как на помощь в закрытии потребности в специалистах, вакансий региональных работодателей – они проводят экспресс-собеседования, рассказывают об условиях труда и оплаты, так и на профориентацию.

"Еще один вектор ярмарки трудоустройства – это траектория профориентации и образования. Образования базового, ориентированного на старшеклассников, которые сейчас выбирают будущую профессию. На площадке ребята и их родители могут познакомиться с возможностями наших колледжей и техникумов и сразу посмотреть, какие работодатели представлены в тех или иных отраслях, вакансии и условия по ним", - уточнил директор департамента.

На протяжении дня на всех площадках работают специалисты центров занятости. Они рассказывают посетителям о возможностях краткосрочного переобучения. Как открыть собственное дело, подскажут и сотрудники центров "Мой бизнес". Можно получить консультации и у профессионалов платформы онлайн-рекрутинга Headhunter.

"Все возможности службы занятости и наших партнеров для жителей Тюменской области сегодня по всему региону представлены", - подчеркнул Александр Сидоров.

Отметим, Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит до 15 часов. В Тюмени она работает на площадке СК "Центральный" (ул. Орджоникидзе, 60), в Тобольске - в ТРЦ "Жемчужина Сибири" (мкр-н 7, стр. 30), в Ишиме - в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ (ул. К. Маркса, 1).

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Оксана Корнеенкова