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Новый ФАП в Исетском районе посетили более 1,5 тыс. пациентов

Общество, 12:14 01 июля 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 1 тыс. 500 человек посетили новый фельдшерско-акушерский пункт Областной больницы № 13 в селе Солобоево Исетского района с апреля 2024 года. Пациентами являются взрослые и пожилые люди, беременные, дети. Так, специалистом ФАПа осмотрено 11 детей до года и 245 школьников, сообщает областной департамент здравоохранения.

Отметим, в новом здании просторные и светлые кабинеты, отдельный бокс для пациентов с ОРВИ, процедурный кабинет. Жители села Солобоево могут получить лечение без поездки в районный центр, в комфортных условиях.

Медицинское учреждение построено в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

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# Исетский район , национальный проект Здравоохранение , ФАП

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