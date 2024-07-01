Новый ФАП в Исетском районе посетили более 1,5 тыс. пациентов

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 1 тыс. 500 человек посетили новый фельдшерско-акушерский пункт Областной больницы № 13 в селе Солобоево Исетского района с апреля 2024 года. Пациентами являются взрослые и пожилые люди, беременные, дети. Так, специалистом ФАПа осмотрено 11 детей до года и 245 школьников, сообщает областной департамент здравоохранения.

Отметим, в новом здании просторные и светлые кабинеты, отдельный бокс для пациентов с ОРВИ, процедурный кабинет. Жители села Солобоево могут получить лечение без поездки в районный центр, в комфортных условиях.

Медицинское учреждение построено в рамках реализации региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".