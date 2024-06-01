Владимир Якушев: в Тюменской области живет талантливая и целеустремленная молодежь

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области живет талантливая и целеустремленная молодежь. Вы добиваетесь успехов в учёбе и профессиональной деятельности, поддерживаете добровольческие проекты и выступаете с интересными инициативами. Об этом сказал полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушева в поздравлении с Днем молодежи.

"Молодость – это время исканий, смелых идей и больших планов. Этап, который определяет всю дальнейшую жизнь. Важно дать каждому молодому человеку уверенность в своих силах и завтрашнем дне, создать условия, при которых он в полной мере может реализовать себя", - подчеркнул полпред.

Он отметил, что вопросы молодёжной политики всегда находятся в поле зрения государства. Сформирована комплексная система поддержки молодёжи по самым разным сферам жизни, наработаны успешные практики, которые постоянно совершенствуются. С запуском нового национального проекта "Молодёжь России" эта работа не только продолжится, но и станет эффективнее.

"Желаю вам успехов во всех начинаниях, счастья, здоровья и добра!", - поздравил молодое поколение Тюменской области Владимир Якушев.