В тюменском чемпионате по прикладному собаководству участвуют 50 владельцев с питомцами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50 владельцев с питомцами участвуют в чемпионате по прикладному собаководству в Тюмени 29 и 30 июня. В первый день они продемонстрируют общие умения в дрессировке и защитно-караульной службе. Во второй - судьи определят лучших в категории международных видов дрессуры. Это троеборье и двоеборье: "следовая работа", "послушание", "защита".

"Не каждая порода подходит для всех дисциплин. Например, к нам регулярно приезжает спортсмен из Екатеринбурга со своим лабрадором, но в "защитном" разделе они участвовать не смогут, так как эти собаки подружейные", – отметил президент федерации спортивно-прикладного собаководства Тюменской области Александр Кротов.

Выступят также начинающие собаководы с беспородными питомцами. Вне зачета продемонстрируют навыки представители Свердловской области.

По итогам чемпионата участникам, которые успешно выполнили все нормативы, будут присвоены разряды. Сильнейших отберут для участия в соревнованиях Уральского федерального округа и России, пишет "Тюменская область сегодня".