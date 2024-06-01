  • 29 июня 202429.06.2024суббота
  • USD85,7480
    EUR92,4184
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер северный

В тюменском чемпионате по прикладному собаководству участвуют 50 владельцев с питомцами

Общество, 11:16 29 июня 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50 владельцев с питомцами участвуют в чемпионате по прикладному собаководству в Тюмени 29 и 30 июня. В первый день они продемонстрируют общие умения в дрессировке и защитно-караульной службе. Во второй - судьи определят лучших в категории международных видов дрессуры. Это троеборье и двоеборье: "следовая работа", "послушание", "защита".

"Не каждая порода подходит для всех дисциплин. Например, к нам регулярно приезжает спортсмен из Екатеринбурга со своим лабрадором, но в "защитном" разделе они участвовать не смогут, так как эти собаки подружейные", – отметил президент федерации спортивно-прикладного собаководства Тюменской области Александр Кротов.

Выступят также начинающие собаководы с беспородными питомцами. Вне зачета продемонстрируют навыки представители Свердловской области.

По итогам чемпионата участникам, которые успешно выполнили все нормативы, будут присвоены разряды. Сильнейших отберут для участия в соревнованиях Уральского федерального округа и России, пишет "Тюменская область сегодня".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# собаководство

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:17 29.06.2024В Тюмени с улиц откачали 1100 кубометров воды за сутки
11:16 29.06.2024 В тюменском чемпионате по прикладному собаководству участвуют 50 владельцев с питомцами
10:01 29.06.2024В 15 раз больше заявок поступило на региональный этап всероссийской премии "Гордость нации – 2024"
09:49 29.06.2024В День города Тобольска устроят парад невест