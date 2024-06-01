Владимир Якушев встретился с участниками форума "Утро" из ЛНР и ДНР

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

С 40 участниками форума "УТРО" из Луганской и Донецкой Народных Республик встретился полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев. Беседа прошла на формате открытого диалога, сообщает полпредство.

"Наши субъекты - большие молодцы, проводят огромную работу на подшефных территориях. Это не только строительство и восстановление объектов, которые были разрушены. Это большое количество волонтерских проектов, оказание гуманитарной и медицинской высокотехнологической помощи, отдых детей в летнее время. Мы все это будем продолжать", - отметил Владимир Якушев.

Во время общения ребята интересовались вопросами развития профобразования на Донбассе, возрождения системы наставничества, восстановления промышленного сектора экономики.

Всего до 2028 года регионами Урала и Западной Сибири запланировано провести более 1,1 тыс. мероприятий в ДНР и ЛНР. Сейчас уже завершено свыше 700 объектов.