В Тюмени с улиц откачали 1100 кубометров воды за сутки

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

1 тыс. 100 куб. м воды откачали спецмашины с проезжей части и тротуаров в Тюмени за сутки. К неблагоприятным погодным условиям дорожные службы готовились заранее. Подрядные организации осмотрели и очистили дождеприёмники и решетки, подготовили необходимую технику, сообщает администрация города.

Проблемные участки - подтопляемые территории находятся под контролем городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. В первую очередь подрядные организации выезжают именно туда.

Водооткачивающая техника работает на улицах Западносибирской, Ветеранов труда, Бакинских комиссаров, Гостевой, Мельникайте, Краснооктябрьской, Московском тракте и других участках.