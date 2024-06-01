  • 29 июня 202429.06.2024суббота
  • USD85,7480
    EUR92,4184
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер северный

В Тюмени с улиц откачали 1100 кубометров воды за сутки

Общество, 12:17 29 июня 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

1 тыс. 100 куб. м воды откачали спецмашины с проезжей части и тротуаров в Тюмени за сутки. К неблагоприятным погодным условиям дорожные службы готовились заранее. Подрядные организации осмотрели и очистили дождеприёмники и решетки, подготовили необходимую технику, сообщает администрация города.

Проблемные участки - подтопляемые территории находятся под контролем городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. В первую очередь подрядные организации выезжают именно туда.

Водооткачивающая техника работает на улицах Западносибирской, Ветеранов труда, Бакинских комиссаров, Гостевой, Мельникайте, Краснооктябрьской, Московском тракте и других участках.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ЖКХ , откачка воды

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:17 29.06.2024В Тюмени с улиц откачали 1100 кубометров воды за сутки
11:16 29.06.2024 В тюменском чемпионате по прикладному собаководству участвуют 50 владельцев с питомцами
10:01 29.06.2024В 15 раз больше заявок поступило на региональный этап всероссийской премии "Гордость нации – 2024"
09:49 29.06.2024В День города Тобольска устроят парад невест