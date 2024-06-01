Тюменский "Рубин" выступит на турнирах в межсезонье

| Фото: группа ХК «Рубин» (Тюмень) ВКонтакте | Фото: группа ХК «Рубин» (Тюмень) ВКонтакте

В товарищеских матчах и турнирах поучаствует тюменский хоккейный клуб "Рубин" в межсезонье. Турнир в Кургане пройдет с 7 по 9 августа, в Перми — с 17 по 19 августа.

Команда будет выступать под началом главного тренера Дмитрия Андреева, бывшего наставника команды МХЛ "Тюменский Легион". Денис Ячменев перешел в "Ак Барс".

Сейчас формируется состав команды на следующий сезон ВХЛ, пишет Вслух.ру.