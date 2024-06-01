Противоаварийные работы пройдут на памятнике XVIII века в Тобольске

| Фото: телеграм-канал комитета культурного наследия Тюменской области | Фото: телеграм-канал комитета культурного наследия Тюменской области

Противоаварийные работы пройдут на объекте культурного наследия федерального значения "Торговый дом" (ул. Базарная площадь, 5) в Тобольске.

Разрешение на разработку проектной документации выдано комитетом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

"На основании требования прокуратуры Тюменской области проведена внеплановая проверка в отношении ФГБУ "АУИПИК". Выдано предписание, в соответствии с которым необходимо разработать проектную документацию в целях последующей реставрации объекта в срок до 31 декабря 2024 года", — пояснили в комитете.

Объект был построен в нижней части Тобольска в 1760-е годы.