Мурал на фасаде девятиэтажного дома появится в Тобольске

| Фото: группа Стрит-арт проект «Формула искусства» ВКонтакте | Фото: группа Стрит-арт проект «Формула искусства» ВКонтакте

Жители Тобольска создадут новый мурал на фасаде девятиэтажного дома. Каждый желающий может нарисовать и прислать на конкурс свой эскиз на тему "Полвека нефтехимии в Тобольске" до 6 июля.

Принять участие можно в двух возрастных категориях — от 4 до 17 лет и от 18 до 70 лет.

Победитель под руководством профессиональных художников перенесет свой эскиз на многоэтажное здание. Авторы лучших рисунков получат ценные подарки.

Конкурс проходит при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".