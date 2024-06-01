Мурал на фасаде девятиэтажного дома появится в Тобольске
Общество, 16:49 30 июня 2024
| Фото: группа Стрит-арт проект «Формула искусства» ВКонтакте
Жители Тобольска создадут новый мурал на фасаде девятиэтажного дома. Каждый желающий может нарисовать и прислать на конкурс свой эскиз на тему "Полвека нефтехимии в Тобольске" до 6 июля.
Принять участие можно в двух возрастных категориях — от 4 до 17 лет и от 18 до 70 лет.
Победитель под руководством профессиональных художников перенесет свой эскиз на многоэтажное здание. Авторы лучших рисунков получат ценные подарки.
Конкурс проходит при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".