30 креплений со спасательными кругами установили на нижнем ярусе набережной в Тюмени

| Фото: департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени

30 креплений со спасательными кругами установили по нижнему ярусу набережной реки Туры в Тюмени. Данные мероприятия провели в целях обеспечения граждан, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что спасательные круги относятся к индивидуальным спасательным средствам на воде. Они наполнены пробкой – корой пробкового дуба или каким-либо другим материалом, который намного легче воды, обтянуты парусиной, пластиком, раскрашены в ярко-оранжевый или красный цвета.