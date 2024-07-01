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30 креплений со спасательными кругами установили на нижнем ярусе набережной в Тюмени

Общество, 13:09 01 июля 2024

департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени | Фото: департамент безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени

30 креплений со спасательными кругами установили по нижнему ярусу набережной реки Туры в Тюмени. Данные мероприятия провели в целях обеспечения граждан, сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, что спасательные круги относятся к индивидуальным спасательным средствам на воде. Они наполнены пробкой – корой пробкового дуба или каким-либо другим материалом, который намного легче воды, обтянуты парусиной, пластиком, раскрашены в ярко-оранжевый или красный цвета.

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# безопасность , набережная Туры

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