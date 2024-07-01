1 тыс. 76 тюменцам оказали помощь врачи скорой в выходные

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

1 тыс. 76 жителям Тюмени и Тюменского района помогли врачи и фельдшеры скорой в выходные, 29 и 30 июня. В экстренной форме поступило 533 вызова, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 547 пациентов, сообщает областной департамент здравоохранения.

За этот период с 8 до 20 часов диспетчеры передали в поликлиники 468 вызовов, во всех случаях состояние пациентов не представляло угрозы для жизни: повышение артериального давления или температуры, боль в пояснице и другое.

Врачи оперативного отдела проконсультировали 74 человека по вопросам оказания самопомощи и взаимопомощи в ситуациях, не требующих выезда медицинской бригады.