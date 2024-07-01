В Тюмени может появиться остановка имени Виктора Худякова

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Остановочный пункт "ул. Виктора Худякова" может появиться в Тюмени. Новое имя предлагается присвоить существующему остановочному пункту "Детский сад № 39", расположенному в районе ул. Самарцева, 18 при движении в сторону Обхода города Тюмени.

Капитан Виктор Леонидович Худяков - участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года. Ему присвоено звание Героя Советского Союза. Награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Красной Звезды, медалями.

В Тюмени именем героя названы улица и школа № 1. На фасаде административного корпуса Тюменского госуниверситета по ул. Володарского, 6 установлена мемориальная доска в его честь.

Высказать свое мнение по поводу переименования остановки жители Тюмени могут на портале "Я решаю!".