Отцам героев СВО вручили медали "Отец солдата"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

21 родителя наградили медалью "Отец солдата" в Тюменской областной думе 1 июля. Медаль учреждена 9 мая 2023 года общественным движением "Отцы России". Награда получила всенародное признание.

"Это трогательное, эмоциональное и важное событие для понимания того, что происходит. Уважаемые родители, спасибо вашим сыновьям за тот подвиг, который они совершили, а вам за их воспитание. Мы, чем можем, помогаем в тылу, но это не сравнимо с тем, что делают ваши дети на передовой для защиты Родины. Вы воспитали достойных сыновей!" - подчеркнул первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По словам депутата облдумы, председателя регионального отделения "Отцы России" Тюменской области Алексея Салмина, человек носит отчество отца.

"Отчество, Отечество, отец – все это однокоренные слова, очень важные, которые включают в себя намного больше смысла, чем мы порой представляем. Медаль "Отец солдата" – она не только для отца, но и для матери, потому что ее роль очень высока в воспитании сына. Как в той поговорке: " Каждый состоявшийся мужчина - это выживший пацан". Спасибо, что вырастили таких сыновей! Сейчас они на линии соприкосновения, кто-то уже никогда не вернется, но такова жизнь мужчины – защищать свое Отечество", - сказал Алексей Салмин.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Добавим, медаль "Отец солдата" вручают тем отцам, чьи дети проявили мужество и героизм в ходе СВО, а также мужчинам, которые сражаются плечом к плечу со своими взрослыми детьми. На лицевой стороне награды отчеканены силуэты отца и сына – символ преемственности поколений и верности своему долгу.

В Тюменской области в 2023 году медаль "Отец солдата" вручили 10 отцам. В феврале текущего года к медали представили 39 отцов из 15 муниципальных образований Тюменской области. 21 человека наградили сегодня, 1 июля.

Инна Кондрашкина