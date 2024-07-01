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Тюменцев проведут по выставке "Остап Шруб. Диалог с самим собой"

Общество, 18:35 01 июля 2024

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Экскурсия по выставке "Остап Шруб. Диалог с самим собой" начнется в арт-салоне "На Никольской" (ул. Луначарского, 5) 12 июля в 11 часов. Проект приурочен к столетию со дня рождения Остапа Шруба, одного из ведущих художников в изобразительном искусстве Тюмени и Тюменской области второй половины ХХ столетия, сообщают организаторы.

В экспозицию вошли более 40 графических работ из собрания семьи художника. Основу её составили оригинальные рисунки, наброски, зарисовки из рабочего альбома, исполненные художником в разные годы в технике карандаша и туши, соуса и угля, гуаши и акварели; серия цветных автолитографий и линогравюр, а также эскизы к книжным иллюстрациям и декоративно-монументальным росписям.

Также представлены фотографии, документы, книги с автографами, мемориальные вещи: мольберт для этюдов, палитра, кисти Остапа Шруба из собрания семьи художника.

Подробнее о выставке по ссылке.

Вход свободный. Телефон для справок: 69-90-59.

Возрастное ограничение: 6+.

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# выставка , художники

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