Тюменцев проведут по выставке "Остап Шруб. Диалог с самим собой"

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Экскурсия по выставке "Остап Шруб. Диалог с самим собой" начнется в арт-салоне "На Никольской" (ул. Луначарского, 5) 12 июля в 11 часов. Проект приурочен к столетию со дня рождения Остапа Шруба, одного из ведущих художников в изобразительном искусстве Тюмени и Тюменской области второй половины ХХ столетия, сообщают организаторы.

В экспозицию вошли более 40 графических работ из собрания семьи художника. Основу её составили оригинальные рисунки, наброски, зарисовки из рабочего альбома, исполненные художником в разные годы в технике карандаша и туши, соуса и угля, гуаши и акварели; серия цветных автолитографий и линогравюр, а также эскизы к книжным иллюстрациям и декоративно-монументальным росписям.

Также представлены фотографии, документы, книги с автографами, мемориальные вещи: мольберт для этюдов, палитра, кисти Остапа Шруба из собрания семьи художника.

Подробнее о выставке по ссылке.

Вход свободный. Телефон для справок: 69-90-59.

Возрастное ограничение: 6+.