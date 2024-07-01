179,9 тысячи рублей составил средний размер потребкредита в Тюменской области за май

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

179,9 тыс. рублей составил средний размер потребительского кредита в Тюменской области за май. Это на 2,1 % меньше, чем месяцем ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

При этом в НБКИ отмечают снижение в других регионах. Так, в Москве оно составило 10,6 %, Санкт-Петербурге – на 1,3 %, Ханты-Мансийске – 2,3 %.

"После роста в начале года в мае средний чек потребкредита несколько снизился. Во многом это следствие жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка. Вместе с тем, благодаря возросшим доходам граждан, их кредитная и потребительская активность по-прежнему находится на высоком уровне, обеспечивая стабильное развитие рынка необеспеченного кредитования", - прокомментировал тенденцию представитель НБКИ Алексей Волков.

Оксана Корнеенкова