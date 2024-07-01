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Тюменские врачи делятся опытом с коллегами из Краснодона

Общество, 19:42 01 июля 2024

областная больница № 3 Тобольска | Фото: областная больница № 3 Тобольска

Осваивать современное медицинское оборудование помогают коллегам из Краснодона тюменские врачи.

Как отметил во время рабочей поездки в Краснодон губернатор Тюменской области Александр Моор, в муниципалитете имеется дефицит медицинских кадров. Восполнять его нужно естественным путем, привлекая на работу местных специалистов, которые проживают в Луганской народной республике.

"Это процесс небыстрый. Поэтому за два года нашего сотрудничества постоянно сюда приезжают тюменцы. Некоторые уже неоднократно здесь были. Они проводят комплексное обследование детей. Конечно, приезжают хирурги, анестезиологи. Они делают операции и проводят обучение коллег-краснодонцев", – рассказал губернатор Тюменской области.

Видео: информационный центр правительства Тюменской области.

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# Александр Моор , Краснодон

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