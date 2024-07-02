В Тюмени поставили спектакль о Тихоходке

| Фото: театральный центр "РяДОМ" | Фото: театральный центр "РяДОМ"

Премьера спектакля "Тихоходка где-то здесь" по комиксу Ольги Посух "Микросупергерои. Самый живучий" прошла в тюменском театральном центре "РяДом". Постановку в жанре мшистое мокьюментари сыграли подростки, актеры театральной мастерской "ТеМа".

Спектакль решен как съемка фильма о Тихоходке Тардиграде Пафнутьевне: ее никто никогда не видел, но герои спектакля о ней слышали и делятся своими предположениями и догадками о ней. Именно Тихоходка может спасти мир от экологической катастрофы. Тему экологии авторы спектакля поднимают и в визуальном решении работы. При создании декораций к спектаклю использовали вещи из шерингов, тем самым напоминая о важности вторичной переработки.

"Мы осваиваем новый жанр в театре для подростков — научпоп. Комикс Ольги Посух — классный пример того, как научную информацию можно передать художественными средствами. Мы идем еще дальше и создаем театральный псевдодокументальный фильм о Тихоходке", — рассказала руководитель театрального центра "РяДом", режиссер спектакля Светлана Ханжина.

В работе над проектом также приняли участие: драматург Оксана Кушляева; театровед, театральный критик и драматург из Санкт-Петербурга, художник Маша Хайбуллина, театральный художник, куратор творческих лабораторий, в театральном центре "РяДом" работала как художник над спектаклем "Папатека". Над пластикой в спектакле работала хореограф, преподаватель сценического движения, режиссер Тамара Мингазиева.

Спектакль создан при поддержке департамента культуры Тюменской области.