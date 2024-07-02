"Сельский школьный стартап": в Тобольском районе появится мини-ферма гусей

| Фото: департамент образования Тобольского района | Фото: департамент образования Тобольского района

Гусей будет разводить победительница конкурса бизнес-идей "Сельский школьный стартап" в Тобольском районе. Виктория Голденкова живет в Верхних Аремзянах, где и создаст мини-ферму. На эти цели она получила 100 тыс. рублей, сообщает администрация Тобольского района.

Уже начали строить птичник и закупили птенцов двух пород: 11 гусят породы Линда и 10 серых гусят. У них будет большой загон с выходом на воду. Виктория кормит гусят гранулированным кормом, следит за поилками, выгуливает. Закупили инкубатор для выпаривания гусят из яиц.

На начальном этапе предприимчивая школьница хочет организовать поставку потребителям только гусиного мяса в живом весе и жира, а также продавать гусят на местных рынках частным хозяйствам в сезон.

По мере освоения рынка и получения устойчивой прибыли она планирует расшириться за счет производственной линии по обработки гусиного пуха, продажи гусиной печени, изготовления кормов для животных из субпродуктов — в сушеном и замороженном виде.