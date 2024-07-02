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В Тюмени совершенствуют работу канализационных насосных станций

Общество, 17:13 02 июля 2024

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

10 насосных станций в Тюмени будут оснащены автоматизированными системами управления, пять станций полностью реконструируют, сообщает Росводоканал Тюмень.

С начала 2023 года на обслуживание принято шесть станций. Сейчас Росводоканал Тюмень обслуживает 117 объектов, 86 из них уже оснащены автоматизированными системами управления.

Ежедневно на всех станциях удерживают до 30 тонн мусора, более 20 тонн извлекают на сооружениях очистки сточных вод. Аварийные бригады предприятия устраняют около 15-20 засоров за день.

Чтобы предупредить засор, тюменцев просят не смывать в канализацию жир и нерастворимый мусор, остатки строительных смесей, наполнители туалетов для животных и предметы личной гигиены.

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# Росводоканал Тюмень

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