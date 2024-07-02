Изображение тюменской набережной появится на одном из домов в Ново-Патрушево в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мурал с изображением набережной Туры украсит фасад дома №25 на ул. Павла Шарова в жилом районе "Ново-Патрушево" в Тюмени. Улицу планируют превратить в галерею под открытым небом, сообщили в АО "Тюменская домостроительная компания".

Украсить фасад многоэтажного дома решили к 60-летию со дня основания Тюменской домостроительной компании: юбилей приходится на 1 октября 2024 года. К созданию мурала площадью 328 кв. метров привлечен выпускник 2009 года школы искусств "Гармония" Даниил Якушев. К работе на объекте он приступил 10 июня. Готовый арт тюменцы увидят уже в этом месяце.

В планах Тюменской домостроительной компании продолжить работу по масштабному изображению достопримечательностей города на фасадах домов, которые гармонично впишутся в концепцию оформления целого микрорайона.