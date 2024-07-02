В Тюмени на ул. Дзержинского пополнили книгообменник

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Книгообменник на пешеходной ул. Дзержинского пополнили книгами. Тюменцы смогут увидеть на полках художественную классическую и детскую литературу, детективы, фантастические произведения, взять понравившуюся книгу или принести свою, сообщает пресс-служба Централизованной городской библиотечной системы.

Также в Тюмени стартовал городской фестиваль "Крапивин-фест", который продлится до 15 октября. Любителей книг писателя Владислава Крапивина ждут экскурсии по выставочной экспозиции "Город-сказка. Город-детство", кинолекторий, мастер-классы по фехтованию на шпагах, экскурсия по Яхт-клубу, встреча лауреатами Международной литературной премии им. В. П. Крапивина и другое.

Более подробную информацию о фестивале можно узнать по ссылке.