Пять тысяч эксклюзивных открыток из Тобольска и Ялуторовска доставит Почта России

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Около пяти тысяч эксклюзивных открыток жители Ялуторовска и гости отправили в рамках акции посткроссеров, приуроченной к празднованию Дня города. Акцию организовала Почта России совместно с Ялуторовским музейным комплексом и администрацией г. Тобольска.

В День города в Тобольске и Ялуторовске работал мобильный пункт Почты России. Горожане и участники праздничных мероприятий смогли на стойке почты подписать, поставить оттиск специального почтового штемпеля с изображением карты Тюменской области и тут же опустить в почтовый ящик открытки со знаменитыми семьями Ялуторовска XIX века и достопримечательностями города Тобольска. Открытки адресованы в разные города РФ: Санкт-Петербург, Казань, Владимир, Биробиджан, Тюмень, Ставрополь, Екатеринбург, Ангарск, Почеп, Нефтеюганск и другие.

Сотрудники Почты России помогали участникам акции правильно оформить открытки: заполнить адресные строки и написать верный адрес получателя.

"Участие почты в городских праздниках стало уже доброй традицией. Ежегодно Почта России доставляет адресатам в разные уголки нашей страны открытки с изображениями достопримечательностей Тюменской области, что способствует туристической привлекательности региона и популяризации истории и культуры региона", – отметил директор регионального управления Почты России Виктор Валов.