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Новые требования к реабилитационным организациям начнут действовать с 1 марта 2025 года

Общество, 17:25 03 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рекомендуемые требования к реабилитационным организациям утвердило правительство РФ. Они начнут действовать с 1 марта 2025 года.

Правительство продолжает создавать нормативную базу для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов. Новые требования будут распространяться на все виды организаций, предоставляющих услуги по направлениям комплексной реабилитации и абилитации. Получателями услуг являются инвалиды, дети-инвалиды, дети до 3 лет, которые имеют ограничения жизнедеятельности либо риск их развития, а также их семьи.

Помимо этого, указаны формы оказания услуг реабилитационных организаций: стационарная, полустационарная, на дому. Решение направлено на повышение качества и доступности услуг для людей с инвалидностью, а также уровня социализации и качества жизни таких граждан, пишет кабмин.

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# инвалиды , Правительство РФ , реабилитация

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