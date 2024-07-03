Тюменские травматологи спасли ребенка с серьезным переломом руки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Травматологи ОКБ №2 спасли 7-летнего ребенка с серьезной травмой руки. Его доставили в травматологию после падения с горки. Врачи поставили диагноз - закрытый чрезмыщелковый перелом правой плечевой кости со смещением костных отломков, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"На момент осмотра мы увидели выраженный отек мягких тканей локтевого сустава, ось травмированной конечности была нарушена, движения невозможны. Пульсация на лучевой артерии отсутствовала, пальцы кисти стали бледнее в сравнении со здоровой рукой. Движения в пальцах оценить было затруднительно ввиду болевого синдрома", - сказала врач травматолог-ортопед ОКБ №2 Евгения Таскаева.

Травматологи сделали компьютерную антиографию конечности с контрастом и провели репозицию отломков и фиксацию спицами, тем самым восстановили ось конечности. Сосудистые хирурги произвели протезирование артерии. Им удалось вернуть пульсацию на лучевой артерии и пальцы стали теплыми, приобрели физиологический окрас.

Послеоперационный период протекал без осложнений. Вскоре плечевая кость полностью восстановится.