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Искусственный интеллект поможет следить за состоянием тепловых сетей Тюмени

Общество, 13:45 03 июля 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Состояние всех тепловых сетей, а также насосные станции и тепловые источники Тюмени, отображаются на видеостене. Это результат реконструкции, которую провели на диспетчерском пункте тепловых сетей УСТЭК.

"Город растёт, расширяется, строятся новые сети. На прежнем аппаратном обеспечении было очень неудобно работать, поэтому всё переведено в электронный вид и теперь любые изменения или расширения очень просто сюда вносятся", - отметил начальник оперативно-диспетчерской службы УСТЭК Александр Скурихин.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Оборудование позволяет моментально выявлять поврежденные участки теплосети, а также визуально контролировать состояние системы теплоснабжения города. Это ещё один шаг к созданию системы предаварийного моделирования. Отслеживать поступающую информацию в ручном режиме сложно, поэтому сейчас ведётся работа по внедрению для этих целей искусственного интеллекта.

"Оперативность реагирования повышается, почти на каждом ответвлении магистрали установлены приборы учёта давления, температуры и расхода. Вся эта информация передаётся сюда, по ней диспетчер оценивает качество теплоснабжения потребителя, а по разнице расходов можно определить, есть ли на этом ответвлении утечка. Диспетчер отправляет туда бригаду, место обследуется, выявляются дефекты", - добавил Александр Скурихин.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Николай Ступников

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# УСТЭК

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