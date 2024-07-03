Более 300 тюменских подростков стали участниками проекта "Мы – граждане России"

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Более 300 подростков из Тюменской области стали участниками Всероссийского проекта "Мы – граждане России" в июне. Этим ребятам в торжественной обстановке паспорта граждан РФ вручили главы муниципальных районов, сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

Стать участниками проекта могут школьники с активной гражданской позицией. Для этого им необходимо зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф. Затем подать заявку на участие в проекте "Мы – граждане России" и ждать сообщения с подробностями от представителей выбранного регионального филиала.