Ишимский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних отметил 30-летие

30-летие отметил Ишимский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

На торжественном мероприятии состоялось награждение специалистов центра "Согласие" грамотами и благодарностями главы города, Тюменской областной думы и Ишимского депутатского корпуса.

Воспитанники учреждения в рамках проекта "Грани адаптации" создали к юбилею ролик "Центр глазами детей" и записали песню "Вы в "Согласие" приходите к нам".

"Для наших сотрудников главное — прервать цепочку неблагополучия, помочь родителям восстановить семьи, сделать все возможное, чтобы из наших детей выросли ответственные взрослые. Мы работаем и с детьми, и с родителями, и с пожилыми людьми, с семьями участников СВО", - отметила директор центра Ирина Макарова.

Социальную помощь в учреждении получают не только жители Ишима, но и других районов. В команде трудятся более 100 специалистов.