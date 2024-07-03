Тюменские дизайнеры представили концепцию оформления города ко дню рождения

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Концепцию праздничного оформления Тюмени ко Дню города и Дню области рассмотрели на рабочем совещании в администрации. Ее представили дизайнеры Центра стратегического развития "Сибирь".

"Они справились с этой работой. Задача стояла непростая – необходимо было учесть существующие брендбуки и принятую символику празднования 80-летия Тюменской области. Получилось стильно и красиво", - написал глава Тюмени Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

Генеральный директор учреждения Дмитрий Селивохин рассказал, что за основу были взяты архетипичные символы города, которые знакомы каждому жителю Тюмени. Это и элементы тюменского деревянного зодчества, и богатая наша природа, и архитектура, есть и герои сказок. На каждой поверхности они будут смотреться по-разному. И главное, в них есть смыслы, когда хочется рассмотреть и разгадать каждый графический символ, который будет использоваться в оформлении остановочных комплексов, фотозон, рекламных конструкций.

Концепция будет выложена на сайте администрации Тюмени. Также будут сделаны плакаты в формате, который удобно скачивать и использовать в оформлении школ, детских садов, офисов.

"Создание красивого и стильного оформления к различным торжественным событиям – это неотъемлемый атрибут любого праздника. Давайте вместе готовиться к праздникам и покажем гостям прекрасную летнюю Тюмень!" - призвал мэр.

Тюмень отметит свой 438 день рождения 27 июля.