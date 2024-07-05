Об истории Тюмени расскажут горожанам на Текутьевском кладбище

| Фото: Настя Громик / Музей воспоминаний "Мы жили" | Фото: Настя Громик / Музей воспоминаний "Мы жили"

Групповые экскурсии пройдут на Текутьевском кладбище в Тюмени 7 и 14 июля. Участникам расскажут о биографиях тех, кто захоронен на этом историческом некрополе, и покажут ценные дореволюционные памятники.

7 июля в 14 часов состоится обзорная экскурсия по кладбищу. Тюменцы узнают о судьбах Петра Набоких, Петра Матягина, Эдуарда Лухта, семьи Машаровых, Либерманов и других знаковых людях. Стоимость — донейшн, место сбора — у памятника Текутьеву. Подробности и запись у экскурсовода по телефону: +79829244472 (viber, whatsapp, telegram).

Возрастное ограничение: 16+.

14 июля в 13 часов пройдет экскурсия "Что можно узнать о городе на старом кладбище?". Участников также познакомят с биографиями тюменцев, покоящихся на Текутьевском некрополе, посланиями на дореволюционных памятниках. Горожане узнают, как некрополь фигурировал в криминальной хронике начала XX века, сколько в те времена стоили лучшие места для погребения, почему с кладбище пропадали старинные памятники и где их потом обнаруживали.

Стоимость участия — донейшн, сбор — у центральных ворот Текутьевского кладбища. Подробности и запись по телефону +79634912522 (telegram, viber).

Возрастное ограничение: 16+.

Участников экскурсий предупреждают, что на кладбище высокая трава, в том числе крапива, поэтому рекомендуется быть в одежде, закрывающей руки и ноги, и закрытой обуви. С собой иметь репелленты от клещей и мошек.

Текутьевское кладбище — исторический некрополь в центре Тюмени, выявленный объект культурного наследия. Захоронения велись с 1885-го по 1962 год. На кладбище сохранились более сотни дореволюционных надгробий.

Команда "Музея воспоминаний "Мы жили" собирает биографии покоящихся там людей, среди которых известные горожане: купцы, меценаты, культурные и общественные деятели, внесшие вклад в развитие Тюмени. В 2022 году был выпущен сборник-путеводитель по кладбищу, дополненный картой некрополя.