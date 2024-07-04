Дорогу в тюменском СНТ оборудуют тротуарами после вмешательства прокуратуры

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Автодорогу в СНТ "Тополя" приведут в нормативное состояние после вмешательства прокуратуры. Проверка прошла после публикации в интернете - отсутствие тротуаров и "лежачих полицейских" создает угроза для жизни и здоровья пешеходов, недавно в ДТП пострадал ребёнок.

По результатам обследования улично-дорожной сети было выявлено её несоответствие требованиям государственных стандартов, отсутствие стационарного освещения, заездных карманов, остановочных и посадочных площадок.

Прокурор Калининского административного округа Тюмени обратился в суд с иском о возложении на администрацию города обязанности организовать приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние.