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Правовую помощь семьям окажет тюменская служба занятости

Общество, 08:13 08 июля 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Неделя правовой помощи по вопросам защиты интересов семьи стартует в Тюмени 8 июля. До 12 июля областной департамент труда и занятости населения организует работу горячей линии и ответит на вопросы граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты помогут в таких вопросах: как найти работу с помощью службы занятости и какие документы для этого нужны; какие вакансии доступны в регионе; какие программы обучения доступны для граждан и как пройти бесплатное обучение; какие пособия и выплаты могут получить семьи, столкнувшиеся с трудностями в трудоустройстве.

Жители региона могут позвонить на по телефонам: 8 (3452) 42-61-04 или 42-61-05. Специалисты будут работать с 8 по 12 июля с 9 часов до 17 часов 30 мин.

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# горячая линия , трудоустройство

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