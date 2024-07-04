В больницах Египта и Анголы будут работать врачи, подготовленные в Тюмени

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

В больницах Египта, Сирии, Анголы, Индии, Эквадора, Колумбии, Ганы, Нигерии и Ирана будут работать врачи, подготовленные в Тюмени. В 2024 году Тюменский медицинский университет впервые выпустил рекордное количество иностранных студентов из Дальнего зарубежья - 21 человек.

По данным пресс-службы вуза, всего в 2024 году Тюменский медицинский университет закончили 639 студентов, 71 из них получили дипломы "с отличием".