В больницах Египта и Анголы будут работать врачи, подготовленные в Тюмени
Общество, 17:24 04 июля 2024
| Фото: www.tyumsmu.ru
В больницах Египта, Сирии, Анголы, Индии, Эквадора, Колумбии, Ганы, Нигерии и Ирана будут работать врачи, подготовленные в Тюмени. В 2024 году Тюменский медицинский университет впервые выпустил рекордное количество иностранных студентов из Дальнего зарубежья - 21 человек.
По данным пресс-службы вуза, всего в 2024 году Тюменский медицинский университет закончили 639 студентов, 71 из них получили дипломы "с отличием".