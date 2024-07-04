"Россети Тюмень" приступили ко второму этапу реконструкции распредсетей в Тюменском районе

| Фото: Кристина Рыжкова | Фото: Кристина Рыжкова

"Россети Тюмень" в июле запустили второй этап комплексной модернизации энергообъектов в столичном районе Тюменской области. За месяц энергетики реконструируют четыре воздушных линии классом напряжения 10 кВ, которые являются элементами "опорной" сети. Их трассы проходят по территории нескольких муниципальных образований: Андреевского, Ембаевского, Каменского, Московского, Новотарманского, Переваловского и Чикчинского.

В июле на участках ЛЭП общей протяженностью 27 км устаревший неизолированный провод на современный самоизолируемый (СИП), который отличается повышенной износостойкостью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Для выполнения работ энергетики задействуют 11 бригад в составе 62 человек и 44 единицы техники.

По словам директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семена Тегенцева, повышенные требования к скорости модернизации электросетевого комплекса обусловлены постоянным ростом энергопотребления, что особенно остро ощущается в густонаселенной Тюменской агломерации.

"Департамент ЖКХ и территориальные сетевые организации в конце 2023 года сформировали план первоочередных технических мероприятий, утвержденный губернатором Тюменской области Александром Моором. Мы осуществляем регулярный мониторинг выполнения зафиксированных задач. Уже в этом году "Россети Тюмень" выполнят беспрецедентный в истории региона объем работ по увеличению трансформаторной мощности и пропускной способности ЛЭП. К началу отопительного сезона энергетики намерены обновить более 100 трансформаторных подстанций и смонтировать 105 км современного провода СИП", – рассказал Семен Тегенцев.

В целях безопасности персонала, в период работ на электроустановках энергокомпания будет вводить режимы временного ограничения электроснабжения. График локальных ограничений заблаговременно направляется гарантирующему поставщику электроэнергии и в администрации муниципалитетов. Также он размещается в социальных сетях "Россети Тюмень".