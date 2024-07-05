Новые дентальные рентгены появились в филиалах Тюменской областной больницы № 19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новые дентальные рентгеновские аппараты появились в филиалах областной больницы № 19 в п. Боровский и Московский. Медоборудование используют в стоматологии для получения рентгеновских снимков зубов и челюстей. Он позволяет врачам получать детальные изображения зубов и окружающих тканей, что помогает в диагностике и планировании лечения, сообщает пресс-служба здравоохранения Тюменской области.

"Новое оборудование позволит нам проводить точную диагностику и планировать эффективное лечение. Мы с нетерпением ждем возможности использовать новый аппарат и считаем, что это значительное улучшение в области стоматологической помощи", - сказала заведующая стоматологическим отделением областной больницы № 19 Марина Верхогляд.

Рентгенологическое исследование с помощью дентального рентгеновского аппарата может быть назначено в следующих случаях: диагностика кариеса и его распространения; определение состояния корней зубов; оценка состояния зубочелюстной системы перед проведением ортопедического лечения; выявление зубных кист и опухолей в области челюстей; контроль эффективности лечения и динамики заболеваний.