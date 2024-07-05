Предприниматели Тюменской области готовы инвестировать в новые проекты 676 млн рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь новых бизнес-идей рассмотрели на экспертном совете инвестиционного агентства Тюменской области. Планируемый объем инвестиций — 676,5 млн рублей. Будет создано 175 новых рабочих мест.

По информации агентства, четыре проекта в Тюмени: два – в сфере промышленности, один - строительство оздоровительного комплекса и еще один - реконструкция объекта культурного наследия памятника архитектуры "Дом И.С. Замятина".

В Ялуторовске инвесторы построят пекарню и центр дополнительного образования с объемом инвестиций 15 млн рублей и созданием 15 новых рабочих мест. В Нижней Тавде предприниматель планирует открыть оздоровительный комплекс.

За первое полугодие прошло 10 заседаний экспертного совета, 23 новых проекта включены в реестр инвестиционных проектов.

По вопросам реализации инвестиционных проектов и бизнес-идей можно обратиться по адресу: Тюмень, ул. Хохрякова, 53 или по телефону: + (3452) 49-99-44.