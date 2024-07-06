Вторая смена "Отрядов мэра" стартует в Тюмени 8 июля

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Вторая смена "Отрядов мэра" стартует в Тюмени 8 июля. На работу выйдут 1 тыс. 950 подростков от 14 до 17 лет. Ребята будут трудиться две недели по три часа в день, пишет "Вслух.ру".

Всего летом 2024 года в "Отрядах мэра" будет трудоустроено 5 тыс. ребят. Им предложено на выбор около 50 профессий. В том числе работники по благоустройству, цветоводы, помощники операторов ЭВиВМ, библиотекари, экскурсоводы, культорганизаторы, реставраторы, социальные работники, закройщики, ландшафтные дизайнеры и т.д. Также работают бригады пресс-центра и артисты. При полной отработке подростки получат зарплату 5019,65 руб.

Желающие смогут записаться в резерв третьей смены, которая продлится с 5 по 16 августа, по почте rezerv_om@mail.ru. Официальный сайт отряды-мэра.рф.